В Москве и Петербурге резко вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз поднимутся штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Московская городская дума намерена повысить с 5 тыс. до 15 тыс. рублей максимальный штраф для нарушителей. В Санкт-Петербурге санкции увеличатся до 30 тыс. рублей.

Новые штрафы вводятся из-за изменения с 1 сентября федерального законодательства. Ныне действующие штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5–5 тыс. рублей останутся только на федеральных трассах. На региональных дорогах будет введена собственная система наказаний нарушителей. Министерство транспорта РФ при этом пообещало, что вводимые регионами штрафы не превысят действующих в рамках федерального законодательства.

До этого сообщалось, что госкомпания «Автодор» готовит программу строительства в России 10 тыс. километров платных автодорог до 2036 года.

Ранее в России подняли стоимость проезда по платным дорогам.