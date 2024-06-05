В РГГУ может скоро смениться ректор

Александр Безбородов может в ближайшее время покинуть пост ректора РГГУ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По сведениям собеседников газеты, Безбородов может уйти с должности в том числе из-за ухудшения показателей вуза. Так, в последние годы рейтинг РГГУ неуклонно понижается.

Пост ректора, предположительно, займет федеральный чиновник, обладающий большим опытом. Решение о смене руководителя вуза будет оформлено в ближайшее время.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил, что Безбородов проводил ту или иную политику в РГГУ, более консервативную или более либеральную, в зависимости от курса правительства. По мнению эксперта, одной из причин, приведших к обсуждению вопроса о снятии Безбородова с должности ректора, является дополнительный негативный информационный фон, возникший после обсуждения создания Высшей политической школы имени Ивана Ильина.

До этого философ Александр Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ — это результат операции спецслужб Запада.

Ранее в Госдуме попросили проверить центр сторонника фашизма Ильина при РГГУ.