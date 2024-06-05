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Прокурор утверждает, что Хантер Байден отправлял фото наркотиков наркодилерам

CNN: прокурор заявил, что Хантер Байден отправлял фото наркотиков наркодилерам

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Jonathan Ernst/Reuters

Прокурор в окружном суде штата Делавэр заявил, что сын президента США Хантер Байден отправлял наркодилерам фото наркотиков. Об этом сообщает CNN.

В рамках заседания суда присяжных показали видео с электронных устройств Хантера Байдена, на одном из которых показана «белая субстанция на весах». Обвинитель утверждает, что сын президента США 2018 года снял с карты более $150 тыс.

До этого президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.

Апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Его обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых.

Ранее стало известно, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.

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