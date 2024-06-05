Ученые выяснили, какую пользу приносит женщинам цифровой детокс

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто доказали, что временное ограничение использования соцсетей может положительно сказаться на психическом состоянии молодых женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Body Image.

Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, причем наиболее частыми пользователями являются молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет. Эти платформы позволяют пользователям обмениваться и просматривать изображения и видео, что часто приводит к сравнению себя с другими.

Команда решила выяснить, как повлияет на душевное здоровье женщин цифровой детокс — отказ от нахождения в соцсетях в течение семи дней.

В эксперименте приняли участие 66 студенток в возрасте от 17 до 24 лет. Их разделили на две группы: первая должна была взять недельную паузу в использовании социальных онлайн-платформ, а вторая могла сохранять привычную активность в соцсетях.

Участницы заполнили базовые анкеты, измеряющие самооценку и восприятие своего тела.

Результаты показали, что женщины, которые сделали недельный перерыв в социальных сетях, сообщили о значительно более высокой самооценке и удовлетворенности своим телом по сравнению с теми, кто продолжал использовать социальные сети в обычном режиме. Это улучшение было очевидно как в общей самооценке, так и в конкретных областях, таких как внешний вид и социальная самооценка.

Ученые отметили, что цифровой детокс служит простым и бесплатным способом улучшить психическое здоровье для молодых женщин. Он особенно эффективен для пользователей, которые больше других озабочены своим внешним видом.

Ранее исследователи рассказали о лучших способах борьбы с интернет-зависимостью.