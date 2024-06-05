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В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией

RS: Зеленский не пойдет на переговоры из-за националистов

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Edgar Su/Reuters

Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с Россией в связи с давлением украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни. Об этом заявил колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.

«Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры, его отговорят ультраправые националисты, убедившие его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны», — считает Снайдер.

По его словам, у Зеленского нет политической силы, чтобы отказаться от обещаний вернуть страну к границам 1991 года и «пережить возмездие ультранационалистов». Колумнист подчеркивает, что украинский лидер может возложить ответственность за переговоры на Соединенные Штаты, но это могут расценить как удар по авторитету Вашингтона и Североатлантического альянса.

Снайдер отмечает, что необходимо отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной архитектуре безопасности Европы, которая будет включать сотрудничество с РФ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение властей Украины продолжать боевые действия приведет к уничтожению страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказал, почему Зеленский боится окончания боевых действия.

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