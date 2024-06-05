Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries планирует выход на иностранные рынки

Wildberries изучает выход в Оман и Турцию

close
100%
Alexsey t17/Shutterstock

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что онлайн-ретейлер изучает начало работы в Омане и Турции, кроме того, в будущем компания может рассмотреть выход в страны Латинской Америки и Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Бакальчук подчеркнула, что в приоритете для компании на 2024 год с точки зрения зарубежных рынков — Китай, страны Персидского залива и СНГ. В будущем будут рассматриваться государства Латинской Америки, возможно, Африка.

Она указала, что у России есть интерес к сотрудничеству со странами этих регионов.

До этого стало известно, что бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова в скором времени займет должность исполнительного директора в Wildberries.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук выразила уверенность в том, что опыт Наумовой в розничной торговле на федеральном и региональном уровнях поможет сделать платформу Wildberries еще более удобной и функциональной для пользователей, а также поспособствует увеличению прибыли компании.

Накануне маркетплейс Wildberries упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в Челябинске в жилом доме сгорел пункт выдачи Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами