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Погребняк не верит, что Дава искренне хочет вернуть Бузову

Блогерша Погребняк заявила, что не видит поступков от Давы для Бузовой

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Global Look Press

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в беседе с POPCAKE.TV, что не верит в искренность желания блогера Давида Манукяна (Давы) вернуть бывшую возлюбленную Ольгу Бузову.

Погребняк не видит, чтобы Манукян совершал поступки ради Бузовой. Модель отметила, что пока слышит от Давы «лишь слова». Она не считает каким-то значимым поступком то, что блогер пел песни артистки в караоке и ходил на ее концерты.

«Он пришел на концерт ради Оли? Или ради хайпа? Любовь это или хайп? Вот главный вопрос», — заявила модель.

Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

Ранее Ольга Бузова заявила, что бывшие возлюбленные не могут без нее жить.

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