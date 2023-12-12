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Лоза негативно отозвался о райдере Веры Брежневой

Юрий Лоза раскритиковал новогодний райдер Веры Брежневой за «понты»

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Из личного архива Юрия Лозы

Российский певец и композитор Юрий Лоза недоумевает, почему на родине украинской певицы Веры Брежневой никто не высказывает негодований касательно ее желания выступать перед россиянами. Его слова передает журнал Starhit.

«Обычные понты вроде тонированного «Мерса», усиленной охраны и указаний администрации отеля, в котором она будет жить», — высказался исполнитель.

По его словам, сейчас на просторах интернета «смакуют якобы рассекреченный райдер Брежневой на новогодние корпоративы в России».

«В каком-либо украинском издании публикуются данные о райдерах российских звезд на новогодние корпоративы?» — задался вопросом Лоза.

Незадолго до этого в сеть просочился райдер певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы. Отмечается, что для проведения выступления перед русскоязычной публикой исполнительница требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке. Кроме того, концерт Брежневой для граждан России обойдется в $54,9 тыс. Плюсом к этой цене идут затраты на выполнение райдера — еще $26,9 тыс.

Ранее Лоза усомнился в актуальности новогодних телешоу.

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