Киркоров объяснил, почему прячет щеки от камер: «Разнесло»

Певец Филипп Киркоров опроверг в беседе с «Пятым каналом», что скрывает щеки из-за новой пластики лица.

Киркоров объяснил, что у него флюс. Воспаление челюсти характеризируется опуханием десны, которое сопровождается сильной болью.

«У меня так разнесло щеку. Уже третий день с этим борюсь», — рассказал артист.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

В декабре Киркоров заверил, что Хайдаров не вживлял ему импланты в тело. По словам певца, 5 декабря он все-таки решился на поход к пластическому хирургу и кардинальное преображение своей фигуры. Киркоров уточнил, что Хайдаров откачал ему 30 литров жира и сделал коррекцию фигуры.

В ноябре 2023 года Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл, у кого из звезд шоу-бизнеса самая роскошная фигура.