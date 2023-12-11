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Бывший муж Бородиной заговорил о свадьбе с молодой возлюбленной

Бывший муж Бородиной Омаров заявил, что не планирует пышную свадьбу с возлюбленной

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров признался в беседе с изданием «СтарХит», что часто обсуждает с возлюбленной Валерией возможность свадьбы.

Омаров отметила, что Валерия — это именно та женщина, с которой он хочет идти по жизни. Однако пока пара не решила узаконить свои отношения. Бизнесмен отметил, что не хочет пышную свадьбу, однако право выбора будет за возлюбленной.

«К моему удивлению, когда я спросил ее о том же, она полностью поддержала мою позицию. Для нее это очень трепетный момент. Это только наш день, но я думаю, когда это случится, мы преподнесем это событие так, что вы все это запомните», — поделился предприниматель.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В ноябре 2023-го Омаров спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он публиковал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке предприниматель одну руку положил на талию возлюбленной, а другую держал на ее животе.

Сам Омаров не дал четкий ответ, ждут ли они малыша. Однако поклонники уже начали поздравлять бизнесмена с возможным пополнением в семье. Часть подписчиков усомнились в возможной беременности Валерии.

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