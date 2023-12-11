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Рэпер Птаха рассказал о своем герое в фильме «Брат 3»

Рэпер Птаха признался, что сыграл немножко странного бандита в фильме «Брат 3»

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Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) признался, что ему легко далась его роль в фильме «Брат 3». Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

По словам артиста, его герой является «немножко странным» бандитом.

«Роль далась мне легко, потому что я видел таких персонажей за свою жизнь не один раз», — пояснил он.

Птаха также отметил, что у всей съемочной команды присутствует мандраж перед выходом картины.

«Даже у режиссера Валерия Переверзева мандраж. И у Юлии, его жены, продюсера фильма, есть мандраж. Это большая ответственность. Поэтому мы не стали продолжать историю [Алексея] Балабанова. Продолжение всегда должен снимать тот, кто начал. Это совершенно другая история», — добавил рэпер.

18 ноября режиссер «Брата 3» Валерий Переверзев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его авторскому фильму не выдают прокатное удостоверение из-за названия. Режиссер отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд, а претензии министерства культуры больше касаются не содержания фильма, а «каких-то юридических норм».

В картине, не связанной с дилогией Алексея Балабанова «Брат», снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Ранее Птаха раскрыл свое отношение к хейтерам.

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