В Мариинском театре открыли кабинет имени Юрия Темирканова

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие мемориального кабинета имени Юрия Темирканова. Об этом сообщает «Мойка78». 10 декабря знаменитому дирижеру, художественному руководителю Санкт-Петербургской филармонии исполнилось бы 85 лет.

Издание напоминает, что с предложением открыть кабинет, посвященный Темирканову, выступил директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он отметил, что дирижер проработал здесь 11 лет.

После открытия кабинета в театре прошел показ оперы «Евгений Онегин» в постановке Темирканова, посвященной памяти дирижера.

Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Еще в 1988 году он возглавил академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, тогда же став его главным дирижером.

За свою карьеру артист сотрудничал со многими зарубежными коллективами. В частности, ему довелось осуществить записи с Национальным оркестром Датского радио и лондонским Королевским филармоническим оркестром.

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