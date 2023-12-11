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«Чувствует себя не очень»: у Пригожина нашли пневмонию

Продюсер Иосиф Пригожин заболел пневмонией

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Евгений Биятов/РИА Новости

У продюсера Иосифа Пригожина нашли пневмонию. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости

«У меня пневмония», — подтвердил Пригожин.

10 декабря его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера. Калинкин также уточнил, что Пригожин «чувствует себя не очень», но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.

До этого журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что смогла дозвониться до продюсера Иосифа Пригожина и узнать причину его внеплановой госпитализации. Пригожин рассказал, что у него сильный грипп и есть подозрение на пневмонию.

2 декабря Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала «Слово пацана» за неверные установки для подростков.

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