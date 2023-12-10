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Мэрайя Кэри подарила поклонникам совместное выступление с Дженнифер Хадсон

Певица Мэрайя Кэри спела вместе с Арианой Гранде и Дженнифер Хадсон

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Kevin Mazur/Contributor/Getty Images

Певица Мэрайя Кэри преподнесла фанатам рождественский подарок, выступив с приглашенными звездами на своем концерте. Об этом сообщает TMZ.

Во время концерта Кэри заявила, что у нее есть «неожиданный, но удивительный» сюрприз для поклонников. Она попросила артисток Ариану Гранде и Дженнифер Хадсон исполнить вместе песню «Oh Santa!» и назвала коллег рождественскими ангелами.

При этом TMZ заявляет, что выступление исполнительниц можно скорее назвать воссоединением, так как композицию «Oh Santa!» Гранде, Хадсон и Кэри записали вместе еще в 2020 году.

На своем концерте Кэри также спела дуэтом со своей 13-летней дочерью Монро. Они исполнили праздничный трек певицы «Jesus Born On This Day» 1994 года.

В 2022 году в канун рождества песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд по прослушиваниям в Spotify — трек прослушали примерно 21,3 млн раз. До этого момента первое место в рейтинге занимала песня Адель «Easy on Me» с 19,7 млн прослушиваний в сутки.

Песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» была написана совместно с Уолтером Афанасьеффом в 1994 году, она вошла в четвертый студийный альбом певицы «Merry Christmas».

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