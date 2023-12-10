Рэпер Кишлак не выступит в Петербурге после обвинений в пропаганде наркотиков

Рэпер Кишлак (настоящее имя — Максим Фисенко) не выступит в «Гигант холле» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash.

Мероприятие должно было пройти 10 декабря. По словам организаторов, концерт Фисенко решили перенести из-за «недопонимания по техническому обеспечению концерта».

При этом сам Кишлак в своем Telegram-канале прокомментировал решение организаторов фразой: «Не знаю, что это значит, но я не виноват». Он также посочувствовал фанатам, которые приехали на выступление издалека, отметив, что была бы его воля, то выступил бы на улице.

В конце октября рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлак завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях. Рэперам может грозить денежный штраф на шестизначную сумму, если их вину докажут.

28 ноября концерт Кишлака в Оренбурге отменили после протестов активистов.

Ранее сообщалось, что из шоу «Суперстар» выгнали еще одного конкурсанта.