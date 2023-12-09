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Стали известны детали примирения Бритни Спирс с мамой

Друзья Бритни Спирс рассказали о восстановлении отношений певицы с матерью

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Danny Moloshok/AP

Друзья певицы Бритни Спирс рассказали о том, как идет восстановление ее отношений с матерью Линн Спирс. Об этом пишет Page Six.

«Маленькими шажками. Все вокруг Бритни ведут себя очень осторожно, чтобы не навредить воссоединению», — сказал инсайдер.

По словам источника, главное, над чем работают Бритни с матерью — доверие.

«Бритни трудно сейчас доверять людям, так со многими звездами, но ей еще труднее после всего случившегося с ней», — уточнил источник, имея в виду длившуюся 13 лет опеку отца над Спирс, установленную после ее нервного срыва в 2008 году.

Накануне друг Спирс сообщил, что певица никогда не помирится со своим отцом Джейми несмотря на то, что больной родитель недавно перенес ампутацию. До этого стало известно, что Спирс помирилась со своей матерью Линн.

Ранее возглавившую мировые чарты песню из сериала «Слово пацана» перевели с татарского.

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