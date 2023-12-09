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Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

Mash: певица Бабкина упала в обморок на съемках для телеканала «Звезда»

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РИА «Новости»

Народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистке стало плохо в студии телеканала «Звезда». Съемочная группа вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место врачи привели Бабкину в сознание, госпитализация ей не потребовалась.

В начале апреля 2020 года исполнительница попала в больницу с 80% поражением легких, и певицу ввели в искусственную кому. Надежда Бабкина говорила, что в тот момент видела «сияющий серебристый свет», а также ясно слышала голоса. Артистку выписали из клиники через месяц после госпитализации, она публично благодарила врачей и медперсонал, которые спасли ее.

Российская певица отметила, что прошла длительную реабилитацию и сейчас ведет полноценный образ жизни.

Накануне Бабкина заявила, что сейчас ее коллега София Ротару находится в «осадном положении» из-за конфликта России и Украины.

«Она бы и рада сорваться, а там семья и все... Куда она рванет-то? Захочется же домой вернуться. Мы все домой ходим», — пояснила телеведущая.

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