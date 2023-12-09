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Александра Ребенок описала опыт работы с Богомоловым: «Сражается и может уничтожить»

Актриса Александра Ребенок призналась, что Богомолов требователен к актерам

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АГН Москва/Global Look Press

Актриса Александра Ребенок, которая сыграла в сериале Константина Богомолова «Кеша должен умереть», описала свой опыт работы с режиссером. Об этом она рассказала «Собаке».

«За нужную Константину Юрьевичу манеру актерского существования он всегда сражается и даже может уничтожить, если ты ее не понимаешь и не можешь ни эмоционально, ни физически дотянуть до того уровня, на котором он хочет рассказать ту или иную историю», — отметила Ребенок.

При этом актриса подчеркнула, что все без исключения артисты обожают Богомолова. Ребенок вспомнила, как впервые пришла на спектакль режиссера «Идеальный муж». По словам актрисы, она смеялась во весь голос практически всю постановку. Актриса призналась, что весь вечер потом думала о Богомолове, а спустя несколько дней ее позвали на знакомство с режиссером.

«Так бывает, когда ты много думаешь о чем-то, а потом оно раз! — и прилетает к тебе в реальности, так что я сразу подскочила и помчалась на эту встречу», — рассказала Ребенок.

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