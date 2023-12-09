Дочь Натальи Штурм госпитализировали после пожара

Певица Наталья Штурм сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ее квартире случился пожар.

Возгорание произошло в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве. Штурм отметила, что пожар возник утром 9 декабря из-за замыкания проводки. На тот момент певица и члены ее семьи спали. Все проснулись от задымления кухни. На данный момент очаг возгорания потушен.

По словам Штурм, ее дочь Елена надышалась дымом и была госпитализирована. Девушку увезли на скорой помощи. Певица поделилась снимками с дочерью после пожара.

«Все службы работают быстро и слаженно», — заявила артистка.

Дочь Штурм Елена родилась в первом браке певицы с артистом театра оперетты Сергеем Деевым.

В октябре Штурм сообщила, что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. Возлюбленный певицы начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ему вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. Позже она услышала, как хлопнула дверь, а Пламен уехал. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропала определенная сумма — €1500.

Ранее звезда «Рождественских каникул» упал со сцены на праздничном показе фильма.