Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Буйнов об отношениях с женой: «Подкаблучник»

Певец Александр Буйнов назвал себя подкаблучником со стажем

close
100%
buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Александр Буйнов заявил в беседе с Prozvezd, что является подкаблучником со стажем.

Буйнов отметил, что не переживает из-за данного статуса. Более того, он, по его словам, может получать удовольствие из своего положения. Артист рассказал, что его жена Алена — очень правильная и требовательная. Также его супруга отвечает за быт дома и большинство вопросов в семье.

«У нас так решено: я работаю, а она занимается всеми остальными вещами. Вот, например, недавно у дочки Филиппа Киркорова был день рождения. Жена мне дала подарок, который заранее приготовила, а я его передал Филиппу. В этом плане я ей полностью доверяю», — поделился певец.

Буйнов добавил, что на данный момент он и супруга думают над тем, как встретить Новый год. Они планируют встретить первое января только вдвоем.

В сентябре Буйнов признался, что участвовал в интимной фотосессии. Артист позировал голым для фотографа Екатерины Рождественской. По словам музыканта, что это была вторая фотосессия у нее. В первой он снимался одетым — в образе поэта Александра Пушкина. Однако в следующей певец предстал без одежды. Артист изображал скульптуру Огюста Родена «Мыслитель».

Ранее вдова Пьера Нарцисса раскрыла, когда сыграет свадьбу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами