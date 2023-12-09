Александр Буйнов об отношениях с женой: «Подкаблучник»

Певец Александр Буйнов заявил в беседе с Prozvezd, что является подкаблучником со стажем.

Буйнов отметил, что не переживает из-за данного статуса. Более того, он, по его словам, может получать удовольствие из своего положения. Артист рассказал, что его жена Алена — очень правильная и требовательная. Также его супруга отвечает за быт дома и большинство вопросов в семье.

«У нас так решено: я работаю, а она занимается всеми остальными вещами. Вот, например, недавно у дочки Филиппа Киркорова был день рождения. Жена мне дала подарок, который заранее приготовила, а я его передал Филиппу. В этом плане я ей полностью доверяю», — поделился певец.

Буйнов добавил, что на данный момент он и супруга думают над тем, как встретить Новый год. Они планируют встретить первое января только вдвоем.

В сентябре Буйнов признался, что участвовал в интимной фотосессии. Артист позировал голым для фотографа Екатерины Рождественской. По словам музыканта, что это была вторая фотосессия у нее. В первой он снимался одетым — в образе поэта Александра Пушкина. Однако в следующей певец предстал без одежды. Артист изображал скульптуру Огюста Родена «Мыслитель».

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