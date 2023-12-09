Дарья Мороз рассказала, почему считает себя белой вороной

Актриса Дарья Мороз призналась в шоу «Фантастика. Следующий уровень», что ей доводилось ощущать себя белой вороной.

Мороз рассказала, что чувствует себя так ежедневно, поскольку является гиперчувствительным человеком. Артистка пожаловалась, что ее очень задевают слова, которые не должны сильно затронуть или уколоть.

«Оно мной воспринимается чрезмерно чувствительно, поэтому я так иногда себя ощущаю, раз десять на дню, немножко вороной», — поделилась актриса.

Такое заявление удивило ведущего проекта Вадима Галыгина.

«Так и не скажешь», — отметил шоумен.

Мороз окончила Школу-студию МХАТ в 2003 году. После выпуска она стала актрисой Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Она также сотрудничала с Московским театром Олега Табакова и Государственным театром наций.

В фильмографии Мороз около ста ролей. Она снялась в таких картинах, как «Содержанки», «Мира», «А зори здесь тихие…», «Дом Солнца», «Дурак», «Медиатор», «Клиника счастья».

В августе Мороз рассказала, что никогда бы не снималась в «пошлятине».

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