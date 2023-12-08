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«Струсил»: ярославский депутат высказалась об отмене концерта комика Гаврилова

В Ярославле депутат заявила, что не будет требовать отмены концерта комика Гаврилова

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Дмитрий Гаврилов/VK

Ярославский депутат Любовь Сурова высказалась об отмене концерта комика Дмитрия Гаврилова в городе. О выступлении шоумена она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я выступала и выступаю категорически против концертов и выступлений в Ярославле людей, которые не просто струсили, а совершили акт предательства по отношению к нашей стране и нашему народу. Которые публично заняли сторону врага. Но у меня нет никаких оснований бороться с трусами», — заявила она.

Так Сурова отреагировала на просьбу подписчика о запрете концерта артиста.

«Более того, судьба их и так уже наказала, наделив столь неприглядным качеством. Спасибо и на том, что оно не привело Гаврилова к предательству своей страны тогда, когда многих из «творческой тусовки» привело», — сказала депутат, добавив, что не будет требовать отмены концерта комика или предпринимать какие-либо меры в связи с его визитом в город.

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