«Он черненький»: Прилучный рассказал, когда покажет ребенка от Брутян

Актер Павел Прилучный в интервью с порталом Popcake признался, что они с супругой Зепюр Брутян пока не решили, когда покажут внешность их маленького сына Микаэля.

«Он инопланетянин! Я таких не видел никогда! Не знаю, когда мы его покажем, но это что-то очень интересное! Он сам черненький с голубыми глазами. Очень приятный тип», — отметил Прилучный.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын Микаэль.

Он рассказывал, что с бытовыми проблемами ему помогает няня, которая знает английский язык. Звездная пара считает, что ребенка следует с рождения приучать к основам международного языка. После рождения сына Брутян и Прилучный стали больше времени уделять друг другу: они всегда стараются найти время, чтобы побыть вдвоем.

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