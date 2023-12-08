Чарли Шин признался, что не пьет шесть лет

Актер Чарли Шин признался, что не пьет уже шесть лет. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.

«У меня теперь очень уверенный образ жизни. Я отец-одиночка, воспитываю 14-летних близнецов Макса и Боба», — рассказал он.

58-летний артист признался, что раньше начинал день с выпивки. Теперь он просыпается к пяти утра, занимается спортом, отвечает на электронную почту и занимается детьми.

Сыновья-близнецы родились в браке Шина с бывшей супругой Брук Мюллер. У него также есть дочери — 19-летняя Сэми и 18-летняя Лола, рожденные в браке с актрисой Дениз Ричардс, и 38-летняя Кассандра от брака с Полой Профит, школьной любовью Шина.

Шин отметил, что бросил пить после данного дочери обещания.

«Однажды утром я забыл, что пообещал дочери отвезти ее на встречу, а к тому времени я уже опрокинул пару стопок. Я позвонил своему другу Тони, он подбросил нас вовремя, но я так переживал — она сидела на заднем сиденье и, уверен я, думала — почему же ее отвозит не папа? Так что дома я крепко задумался над своей жизнью. А наутро бросил», — вспомнил он.

Накануне Чарли Шин рассказал о реакции на карьеру дочери в OnlyFans.

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