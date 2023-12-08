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Люся Чеботина объяснила успех песни Кати Лель за рубежом

Певица Чеботина: песня Кати Лель стала снова популярна из-за тренда на русскую моду

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Люся Чеботина назвала тренд на русскую моду одним из главных факторов, почему песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала так популярна на Западе. Об этом сообщает News.ru.

Чеботина вспомнила скандал с собой, когда в социальных сетях ее раскритиковали за ношение одежды из натурального меха. Артистка отметила, что во флешмобе с композицией «Мой мармеладный» иностранцы тоже носят подобные изделия.

«Посмотрите, как весь Запад, вся Европа снимают в натуральных мехах под нашу любимую Катю Лель. Просто мне написали: «У нас на Западе уже это не носят. Мы за экомех». Ну вот, пожалуйста. Девочки любят все равно быть красивыми», — рассказала певица.

Корреспондент издания отметил, что в TikTok также снимают ролики с котами на голове под песню «Мой мармеладный».

«Все снимают своих домашних котов, я так понимаю. Котов, которые уже к ним привыкли. Которые их знают и любят. <…> Я думаю, кот понимает, что когда хозяин его берет в руки, то он не причинит ему никакого вреда», — заявила Чеботина.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой».

Ранее дочь Миллы Йовович снялась под трек Кати Лель «Мой мармеладный».

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