Охлобыстин заявил о прощении Пугачевой

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что ему жалко уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву.

Охлобыстин заявил, что ему обидно за Пугачеву. Так же ему «чрезвычайно печально» за лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Артист отметил, что не готов судить Пугачеву, хоть ему и непонятны ее поступки. Он добавил, что простил бы артистку, если бы та решила вернуться на родину.

«Прощать или не прощать — не знаю. Но я бы прощал… если не берем ту, гадость, которую я перечислил выше (Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) — ред.), которые из себя ничего не представляют, а только паразитировали и наживались на людях», — отметил актер.

Охлобыстин добавил, что ему нечего сказать Слепакову, Белому и Галкину. По его мнению, артисты ничего не дали русской культуре.

В октябре 2022 года Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль.

В ноябре 2023 года издание «СтарХит» сообщило, что Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В декабре артистов засняли там.

Ранее стал известен гонорар Максима Галкина за границей.