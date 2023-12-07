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Юрий Мороз рассказал, трудно ли ему снимать в кино жену и дочь

Режиссер Мороз заявил, что не путает личную жизнь с работой, снимая жену в кино

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Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Режиссер Юрий Мороз рассказал, трудно ли ему снимать в кино близких людей — жену Викторию Исакову и дочь Дарью Мороз. О работе с родственниками он побеседовал с «Газетой.Ru».

«Тут, наверное, не надо путать личные отношения с работой. В работе есть не только ты — режиссер. Но есть еще и твоя жена или дочь — актриса. В работе на площадке это отношения режиссера и актрисы, а не отца с дочерью или мужа с женой», — сказал он.

По словам кинематографиста, он никогда не путал личную жизнь с профессиональной.

«Это изначально — и для Вики, и для Даши — были очень понятные вещи. Это профессиональный разговор на рабочей площадке. Уже потом можно прийти домой, что-то обсудить, проговорить какие-то общие вещи. А так это просто работа», — отметил Мороз.

7 декабря в кино выйдет фильм «Лунатики» режиссера Юрия Мороза с его супругой Викторией Исаковой в главной роли. Это история о роковом выборе матери, которая решается спасти сына от наркозависимости с помощью психозондирования — технологии, которая убирает из подсознания негативные воспоминания. В интервью «Газете.Ru» режиссер также сравнил подход к воспитанию своих дочерей — актрисы Дарьи Мороз, которой сейчас 40 лет, и восьмилетней Варвары.

Ранее Бари Алибасов рассказал о жизни бывшей жены после новостей о выселении.

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