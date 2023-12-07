Катя Лель назвала причину развода с мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель в интервью «Пятому каналу» рассказала, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака из-за недоверия к супругу.

«Недоверие. Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных, меня это разрушает», — отметила Лель.

При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама — счастлива. О решении развестись с мужем звезда сообщила с улыбкой на устах. Лель считает, что люди рождены для того, чтобы быть счастливыми, и никто не вправе лишать их этой возможности.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель намекнула на новые отношения после развода с мужем.