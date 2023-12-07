Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катя Лель назвала причину развода с мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель призналась, что развелась с мужем из-за недоверия

close
100%
katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель в интервью «Пятому каналу» рассказала, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака из-за недоверия к супругу.

«Недоверие. Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных, меня это разрушает», — отметила Лель.

При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама — счастлива. О решении развестись с мужем звезда сообщила с улыбкой на устах. Лель считает, что люди рождены для того, чтобы быть счастливыми, и никто не вправе лишать их этой возможности.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель намекнула на новые отношения после развода с мужем.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами