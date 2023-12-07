«Все хороши собой, но прилизаны»: Маша Распутина о молодых артистах

Певица Маша Распутина в разговоре со «Звуком Медиа» призналась, что не хочет записывать совместных песен с молодыми артистами, так как не видит в них индивидуальности.

«Сейчас так много всех этих новоявленных. Мне кажется, они все на одно лицо. В них нет яркой индивидуальности. Они все хороши собой, но прилизаны. Я люблю неординарные натуры, личности и фигуры, которые выбиваются из общего числа стандартного явления», — высказалась Распутина.

С ее мнением не согласен Владимир Пресняков, который в недавнем интервью назвал «старыми пердунишками» звезд, которые критикуют молодых коллег. Музыкант считает, что петь нужно не ради денег, а от души. Он не согласен с принципом Инстасамки «за деньги да». При этом он добавил, что, возможно, согласился бы на совместный трек с певицей, если та перестанет ругаться матом в своих композициях.

Ранее Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля на «Фабрике звезд».