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«Все хороши собой, но прилизаны»: Маша Распутина о молодых артистах

Певица Распутина призналась, что не хочет совместных песен с молодыми артистами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Маша Распутина в разговоре со «Звуком Медиа» призналась, что не хочет записывать совместных песен с молодыми артистами, так как не видит в них индивидуальности.

«Сейчас так много всех этих новоявленных. Мне кажется, они все на одно лицо. В них нет яркой индивидуальности. Они все хороши собой, но прилизаны. Я люблю неординарные натуры, личности и фигуры, которые выбиваются из общего числа стандартного явления», — высказалась Распутина.

С ее мнением не согласен Владимир Пресняков, который в недавнем интервью назвал «старыми пердунишками» звезд, которые критикуют молодых коллег. Музыкант считает, что петь нужно не ради денег, а от души. Он не согласен с принципом Инстасамки «за деньги да». При этом он добавил, что, возможно, согласился бы на совместный трек с певицей, если та перестанет ругаться матом в своих композициях.

Ранее Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля на «Фабрике звезд».

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