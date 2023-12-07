Оксана Самойлова пожаловалась на «скам года»

Модель и блогерша Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на новый вид мошенничества.

Самойлова рассказала, что злоумышленники подделали ее голос с помощью нейросети, чтобы продавать собственные курсы. Звезда назвала эту схему «скамом года». Она призналась, что сталкивается с подобным видом мошенничества впервые и не знает, что делать в подобной ситуации. Модель уверила, что не имеет к этому никакого отношения.

«Раньше аферисты просто брали фотографии звезд и писали от их имени. Но теперь для того, чтобы войти в доверие к людям, они используют нейросеть. «Они генерируют мой голос, мои видео. Это же шок! Наверняка они уже что-то продали и обманули людей!» — рассказала блогерша.

Самойлова показала сгенерированные аудиосообщения якобы от ее лица. В том же источнике мошенники воссоздали образ Ольги Бузовой, которая якобы оставила положительный видеоотзыв о курсах.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

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