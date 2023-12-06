Роджер Уотерс назвал бомбардировки Газы «до невозможности отвратительными»

Cооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил действия правительства Израиля в секторе Газа. Его слова цитирует телекомпания TRT World.

«Вы даже не можете поставить себя в положение тех, кто живет в Газе. Это матери, отцы, дети — 2,3 млн человек, сейчас уже меньше, которых днем и ночью, неделю за неделей бомбят. Невозможно даже представить, каково это, и поверить, что за нападениями Израиля стоит самая могущественная в мире империя [США], это до невозможности отвратительно», — заявил Уотерс.

Музыкант также обвинил израильское лобби в попытках сорвать его гастрольный тур по Латинской Америке. Уотерс предположил, что его концерты в Буэнос-Айресе и Уругвае пытались отменить за поддержку палестинского народа.

Сооснователь Pink Floyd заверил, что он не антисемит и не намерен разжигать ненависть к еврейскому народу.

«Они [израильское лобби] продолжают придумывать истории, публиковать их. Это как из книги [Иозефа] Геббельса — чем чудовищнее ложь, тем больше вероятность, что в нее поверят», — сказал Уотерс.

Ранее Галь Гадот пришла на конференцию в Израиле с округлившимся животом.