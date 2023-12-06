Стало известно, кто возглавит Tеатр Российской Армии

Народный артист России Александр Лазарев станет главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В июне 2020 года с поста главрежа ушел Борис Морозов после 25 лет работы. После этого место пустовало на протяжении трех лет.

В 2022-м издание «Российская газета» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу заявляло, что этот пост может занять режиссер Эмир Кустурица. Однако позднее Кустурица пояснил, что планировал поставить на сцене ЦАТРА три спектакля.

«Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом «режиссер». А я, конечно, буду ставить эти спектакли», — признавался постановщик РИА Новости.

Театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года. В разные годы его режиссерами были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец, Борис Морозов. Последний занимал пост с 1995 по 2022 год.

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