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Анастасия Костенко рассказала, как поддерживать себя в форме во время беременности

Модель Костенко заявила, что беременным безответственно думать о фигуре

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Анастасия Костенко ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос поклонниц, как оставаться стройной во время беременности.

Костенко заявила, что беременным женщинам безответственно думать о фигуре. Она объяснила, что немногим можно заниматься спортом во время положения. По словам модели, бывали случаи, когда после дополнительной физической нагрузки у дам происходили стремительные и необратимые изменения плода.

«Если у кого-то спорт «прокатил» — это не значит, что он имеет право давать рекомендации по спорту», — отметила блогерша.

Костенко посоветовала беременным заниматься специальной йогой, плаванием и пилатесом. Она уверена, что главное выносить малыша, сбалансированно питаться и отдыхать.

«Контролируйте аппетит без фанатизма», — заключила модель.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее Анастасия Костенко призналась, что устала из-за критики воспитания детей.

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