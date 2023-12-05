Валентина Талызина посоветовала Пугачевой покаяться перед народом по примеру однофамильца

Актриса Валентина Талызина на программе «Русские сенсации на НТВ» посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами по примеру бунтовщика Емельяна Пугачева.

«Женщина, которая поет, пела прекрасно. Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади. Он поклонился перед народом и сказал: «Прости меня, народ православный», — высказалась Талызина.

Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

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