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Виктория Дайнеко заявила, что ей жаль бывшего мужа

Певица Виктория Дайнеко опровергла, что выливала кипяток на бывшего мужа

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко опровергла в шоу «Дискотека Дискотек», что выливала кипяток на бывшего мужа Дмитрия Клеймана.

По словам Клеймана, Дайнеко вылила ему на голову горячий чай, который сильно обжег ему плечи и спину. Как отметил музыкант, инцидент произошел на глазах их друзей. Певица не стала отрицать, что похожий случай был. Однако она уверила, что ситуация была преувеличена экс-супругом.

«Вылила кипяток на бывшего мужа. Он столько интервью на эту тему дал, что мне уже даже жалко. Причем вода-то была остывшая. Это был не кипяток, просто тепленькая водичка», — сообщила певица.

Виктория Дайнеко растит дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике. В ноябре звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

В октябре Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

Ранее Дайнеко рассказала об обиде на Караулову.

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