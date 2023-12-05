Катя Лель намекнула на новые отношения после развода с мужем

Певица Катя Лель опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она плывет на яхте вместе с 14-летней дочерью Эмилией и продюсером Артемом Сорокиным.

«Тот самый момент, когда захотелось вскочить и танцевать от счастья, энергии, музыки, света и благодарности!» — написала Лель.

Она таrже добавила хэштег «любовьвсердце» к своей публикации.

О том, что Катя Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым, СМИ сообщили 5 декабря. Издание «Стархит» уточняло, что решение о расторжении брака пара приняла еще летом 2023 года, а инициатором стала сама исполнительница.

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Чупринина были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

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