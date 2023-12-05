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Отец Сергея Гармаша попал в реанимацию

«Пятый канал»: отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Отец актера Сергея Гармаша Леонид был госпитализирован. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Гармаш-старший попал в реанимацию после плановой операции. Отец артиста находится в интенсивной терапии и восстанавливается после хирургического вмешательства. Как отмечает канал, операция прошла успешно, а мужчина чувствует себя хорошо. Гармаш-старший уже встает и передвигается по палате. Врачи дают позитивные прогнозы.

В сентябре Сергей Гармаш заявил, что современное поколение мужчин несколько инфантилизировалось. По мнению актера, это связано с тем, что срок службы в армии сократили на год. Этим же он объясняет то, что женщин стало больше в кино.

В 1977 году Гармаш работал в Херсонском театре кукол, позже его призвали в армию, где он проходил службу в стройбате. В 1980 году артист демобилизовался.

Гармаш дебютировал в кино в 1984 году в картине «Отряд». В фильмографии артиста более 180 работ. Он снимался в таких проектах, как «Чебурашка», «Бригада», «Беспредел», «72 метра», «12», «Ленинград 46», «Метод», «Проект «Анна Николаевна», «Троцкий», «Движение вверх», «Притяжение», «Матильда».

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