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Бритни Спирс помирилась с матерью

Певица Бритни Спирс провела день рождения с матерью и налаживает отношения с ней

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Danny Moloshok/AP

Американская певица Бритни Спирс помирилась со своей матерью Линн. Об этом сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.

68-летняя Линн пришла на празднование 42-летия дочери вместе с братом Бритни Брайаном.

«Она хочет стать частью жизни Бритни. Бритни все еще больно, она думает, что мать могла сделать больше, чтобы помочь ей. Но у нее мало друзей и ей нужна семья», — рассказал источник.

По словам инсайдера, Бритни показывает упрямство, однако налаживает отношения с матерью.

«Ее мать любит ее, в этом сомнений нет. Ей очень жаль и она признает вину. Бритни нравится проводить с ней время, отношения у них сложные, но они нужны друг другу, кажется», — заключил друг семьи.

Известно, что Спирс прервала празднование своего дня рождения для срочного визита к врачу-ветеринару. Вместе со своей собакой и друзьями она отправилась на машине в круглосуточную ветеринарную клинику.

Ранее отцу Бритни Спирс Джейми Спирсу ампутировали ногу из-за инфекции.

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