Анна Седокова о Бородиной: «Учила меня жизни, было забавно»

Певица Анна Седокова призналась, что ведущая программы «Последний герой» Ксения Бородина и участники проекта находились в неравных условиях. Ее слова передает «СтарХит».

«Когда Ксения начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: «Что?!» Я, в принципе, говорила ей так, просто этого не показали в передаче. В этой программе вырезали все слова, которые я ей говорила», — призналась исполнительница.

Седокова посоветовала создателям шоу сменить ведущую и выбрать ту, которая будет более лояльно относиться к участникам.

«Мне кажется, что в этом проекте должна быть более понимающая ведущая, а не настолько холодная»— отметила артистка.

Анна Седокова вместе со своей дочерью Алиной стали участницами 10-го сезона реалити-шоу «Последний герой». К певице также присоединились 24-летний актер Алексей Лукин со своим отцом Владиславом и рэпер Птаха с дочерью Николь. Причем музыкант уже появлялся в шоу в предыдущих сезонах, а его наследница известна российскому зрителю по шоу «Пацанки».

Ранее сообщалось, что Птаха попытался избить оператора на шоу «Последний герой».