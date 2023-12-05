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«Кайфуйте»: Катя Лель о своем разводе

Певица Катя Лель отказалась комментировать сообщения о своем разводе

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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель отказалась комментировать сообщения о своем разводе. Об этом сообщило издание Super, попытавшееся связаться с артисткой.

«Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго», — сказала звезда.

О том, что Катя Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым, СМИ сообщили 5 декабря. Издание «Стархит» уточняло, что решение о расторжении брака пара приняла еще летом 2023 года, а инициатором стала сама исполнительница.

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Чупринина были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее певица Наталья Штурм раскритиковала любительниц пластики.

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