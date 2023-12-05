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Катя Лель развелась с супругом

Певица Катя Лель рассталась с мужем спустя 15 лет брака

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Пресс-служба Звук

Певица Катя Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание выяснило, что решение о расторжении брака пара приняла еще летом 2023 года. Инициатором стала сама исполнительница. При этом неизвестно, по какой причине распался союз.

«СтарХит» подчеркивает, что развод прошел спокойно — без споров о совместно нажитом имуществе и др.

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. Будущий супруг поразил исполнительницу своей напористостью. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Чупринина были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Недавно Лель высказалась об успехе своего хита «Мой мармеладный», который вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Она назвала это общей победой России. Композиция «Мой мармеладный» певицы Кати Лель вошла в пятерку лидеров мирового чарта Spotify, обогнав «My love mine all mine» Mitski и «Is it overnow?» Тейлор Свифт. Хит исполнительницы 2004 года оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok.

Ранее сообщалось, что песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music.

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