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Бывшая жена Гуфа высмеяла обвинения рэпера в изменах

Бывшая жена Гуфа Королева опровергла, что изменяла рэперу

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Юлия Королева ответила в Telegram-канале на обвинения бывшего мужа рэпера Алексея Долматова (Гуфа) в изменах.

Королева опровергла, что изменяла Гуфу в браке. Она отметила, что у нее были три попытки серьезных отношений. И во всех, по заявлению модели, ее репутация — прозрачная.

«А теперь представьте ситуацию: (риал) одному сумасшедшему пришло видение в голову, что ему изменяли с первым прохожим, и он в это поверил. Без всяких подозрений и поводов — сразу обвинения. Удобно, могу вам сказать. Когда уже не знаешь, в чем обвинить человека, который был идеальным», — заявила блогерша.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

В тот же день Долматов вышел в прямой эфир в социальных сетях, где обвинил бывшую жену в том, что она изменяла ему, пока тот был в рехабе.

Ранее сестра рэпера Гуфа опровергла информацию об отмене его выступлений на фоне стресса.

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