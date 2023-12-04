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Стало известно о задолженностях Владимира Винокура

«Звездач»: юморист Владимир Винокур задолжал налоговой полмиллиона рублей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Юморист Владимир Винокур задолжал более полумиллиона рублей налоговой службе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

У Винокура обнаружили долг в размере 527 тысяч 695 рублей 79 копеек. Подробности неизвестны.

В 2023 году Винокур отпраздновал свой юбилей — ему исполнилось 75 лет. Артист рассказывал, что несмотря на почтенный возраст, он ощущает себя на 35. С событием его поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал юмориста человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии.

В марте Винокур рассказал, что не придерживается никаких диет. Юморист позволяет себе есть все и даже может выпить алкоголя. Он поддерживает себя в форме с помощью долгих прогулок, а также катанию на лыжах зимой. Этим его «заставляет» заниматься жена Тамара.

Юморист Евгений Петросян также поздравил Винокура с 75-летием. Он заявил, что коллега «еще молодой» человек по своему духу и восприятию жизни. По мнению артиста, старость прекрасна, если в ней живет молодость. Петросян добавил, что Винокур дружит с «юмором, окрашенным самоиронией».

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