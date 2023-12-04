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Алексей Воробьев раскрыл, какая девушка может его покорить

Певец Алексей Воробьев заявил, что его привлекают умные и смешные девушки

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Певец Алексей Воробьев рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что предпочитает умных девушек.

Воробьев признался, что его возлюбленная должна обладать не только хорошим интеллектом, но и чувством юмора.

«Иначе ей со мной будет трудно, а мне с ней — скучно», — поделился артист.

В разные годы Воробьев состоял в отношениях с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.

В августе 2023 года Воробьев признался в интервью «Газете.Ru», что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

В ноябре Воробьев заявил, что привык надевать маски на публике. Он объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее.

По словам Воробьева, в жизни он совершенно по-другому себя ведет. Артист отметил, что его хорошо знают близкие и друзья.

Ранее Юлия Савичева вступилась за Сашу Петрова после критики его брака.

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