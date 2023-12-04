Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Утерянную картину Боттичелли нашли в доме в Италии

В Италии утерянную работу Боттичелли нашли в доме ее официальных хранителей

close
100%
Naples carabinieri

Считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей. Об этом сообщает The Guardian.

Произведение искусства, созданное в 1470 году и считающееся одной из последних работ живописца, обнаружилось в городке Граньяно недалеко от Неаполя. Специалисты Отдела охраны культурного наследия карабинеров Неаполя оценивают находку в €100 миллионов.

С начала XX века картина висела в церкви Санта-Мария-ла-Карита в Неаполе. После пожара в 1980-е картину официально передали на хранение семье Сомма, утверждается, что сохранились документы об этом.

В 1990-е годы произведение вошло в список пропавших произведений искусства, полотно нашли после изучения архивов.

После реставрации картину выставят в одном из национальных музеев Неаполя, она останется в собственности семьи Сомма.

В октябре ФБР вернуло украденную из Германии в 1945 году картину.

Ранее Юлия Савичева вступилась за Сашу Петрова после критики его брака.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий