Утерянную картину Боттичелли нашли в доме в Италии

Считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей. Об этом сообщает The Guardian.

Произведение искусства, созданное в 1470 году и считающееся одной из последних работ живописца, обнаружилось в городке Граньяно недалеко от Неаполя. Специалисты Отдела охраны культурного наследия карабинеров Неаполя оценивают находку в €100 миллионов.

С начала XX века картина висела в церкви Санта-Мария-ла-Карита в Неаполе. После пожара в 1980-е картину официально передали на хранение семье Сомма, утверждается, что сохранились документы об этом.

В 1990-е годы произведение вошло в список пропавших произведений искусства, полотно нашли после изучения архивов.

После реставрации картину выставят в одном из национальных музеев Неаполя, она останется в собственности семьи Сомма.

В октябре ФБР вернуло украденную из Германии в 1945 году картину.

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