Меладзе задолжал ФНС 1,7 миллиона рублей

Российский певец Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, однако сильно увеличилась к началу декабря.

Авторы публикации напомнили, что за одно выступление на корпоративе Меладзе просит почти 8 миллионов рублей.

Накануне директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова рассказала о топ-3 самых дорогих артистов для новогоднего корпоратива. По ее словам, рейтинг возглавил певец Филипп Киркоров.

Также в тройке самых дорогих оказались лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Григорий Лепс. Причем первого Исакова назвала «очень непростым артистом», отметив, что у него сложный менеджмент и необычный формат творчества.

Ранее звезде «Оппенгеймера» бросили в лицо креветкой на встрече с фанатами.