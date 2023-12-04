Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезде «Оппенгеймера» бросили в лицо креветкой на встрече с фанатами

В Бразилии в актрису Флоренс Пью бросили креветкой во время творческой встречи

close
100%
Scott Garfitt/Invision/AP

Звезде фильма «Оппенгеймер» Флоренс Пью бросили в лицо предметом, похожим на креветку, на встрече с фанатами в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом сообщает TMZ.

Актриса представляла фильм «Дюна: часть вторая» на конвенте CCXP 2023 в Бразилии. В творческой встрече вместе с ней участвовали режиссер Дени Вильнев и коллеги-актеры — Тимоти Шаламе, Зендая и Остин Батлер. Когда они позировали вместе для фотографов, из аудитории бросили предмет.

На видео, оказавшемся в распоряжении издания, не видно, кто бросал предмет и задержали ли кого-либо после этого.

В июне в певицу Биби Рексу бросили мобильным телефоном во время концерта в Нью-Йорке. С травмой лица артистку госпитализировали, ей наложили швы. Через пару дней после инцидента с Рексой фанат ударил по лицу певицу Аву Макс во время выступления, а после предметом бросили в Келшу Баллерини. В свою очередь, в рэпера Дрейка бросают лифчиками, и он уже собрал целую коллекцию.

Недавно певец Ник Джонас отреагировал на тренд бросать предметы в выступающих артистов.

Ранее Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – Легенда 2».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий