Звезде «Оппенгеймера» бросили в лицо креветкой на встрече с фанатами

Звезде фильма «Оппенгеймер» Флоренс Пью бросили в лицо предметом, похожим на креветку, на встрече с фанатами в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом сообщает TMZ.

Актриса представляла фильм «Дюна: часть вторая» на конвенте CCXP 2023 в Бразилии. В творческой встрече вместе с ней участвовали режиссер Дени Вильнев и коллеги-актеры — Тимоти Шаламе, Зендая и Остин Батлер. Когда они позировали вместе для фотографов, из аудитории бросили предмет.

На видео, оказавшемся в распоряжении издания, не видно, кто бросал предмет и задержали ли кого-либо после этого.

В июне в певицу Биби Рексу бросили мобильным телефоном во время концерта в Нью-Йорке. С травмой лица артистку госпитализировали, ей наложили швы. Через пару дней после инцидента с Рексой фанат ударил по лицу певицу Аву Макс во время выступления, а после предметом бросили в Келшу Баллерини. В свою очередь, в рэпера Дрейка бросают лифчиками, и он уже собрал целую коллекцию.

Недавно певец Ник Джонас отреагировал на тренд бросать предметы в выступающих артистов.

Ранее Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – Легенда 2».