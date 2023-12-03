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Басков ответил на вопрос о тратах на свой «умный» дом

Певец Басков заявил, что не считает траты на ремонт дома

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Николай Басков заявил в беседе с POPCAKE.TV, что не считает траты на ремонт своего жилья.

Басков рассказал, что вовсю ведет ремонт собственного «умного» дома. Артист отметил, что пользовался услугами и материалами российских производителей. К примеру, его «умный» дом спроектирован отечественной компанией.

«У многих моих коллег он («умный» дом) полетел, а у меня российского качества. У меня все работает. Просто отменно», — заявил артист.

Басков добавил, что собирается работать на Новый год. Певец планирует выступать в Дубае.

«Так как очень много трат, надо работать без остановки! Потом отдохну», — отметил исполнитель.

В ноябре Баскова застали в компании с молодой девушкой после юбилейного концерта Лолиты Милявской. По данным Super, они покинули мероприятие через служебное помещение и уехали вместе на одном автомобиле. На прощание исполнитель спел поклонникам песню «Золотая чаша». Этой девушкой оказалась Илона Котелюх.

Из-за этой встречи некоторые предположили между Басковым и Котелюх роман, однако артист опроверг это.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, почему не держит в доме прислугу.

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