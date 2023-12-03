Сестра рэпера Гуфа опровергла информацию об отмене его выступлений на фоне стресса

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщения о том, что исполнитель отменил свои выступления на фоне стресса.

«Клевета. Прежде чем публиковать что-то, удостоверьтесь в информации. А то попахивает желтой прессой», — написала женщина.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отменил свои выступления минимум до апреля из-за стресса. Издание отмечало, что выступление исполнителя в Москве, запланированное на 14 декабря, тоже может не состояться. Команда музыканта взволнована, так как за отмену выступления предполагается «серьезная неустойка».

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривал с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Позднее Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.

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