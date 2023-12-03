Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сестра рэпера Гуфа опровергла информацию об отмене его выступлений на фоне стресса

Сестра Гуфа Ольга назвала клеветой сообщения об отмене выступлений рэпера

close
100%
Антон Волков/РИА Новости

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщения о том, что исполнитель отменил свои выступления на фоне стресса.

«Клевета. Прежде чем публиковать что-то, удостоверьтесь в информации. А то попахивает желтой прессой», — написала женщина.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отменил свои выступления минимум до апреля из-за стресса. Издание отмечало, что выступление исполнителя в Москве, запланированное на 14 декабря, тоже может не состояться. Команда музыканта взволнована, так как за отмену выступления предполагается «серьезная неустойка».

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривал с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Позднее Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.

Ранее Лазарев удалил клип, в котором суд усмотрел пропаганду ЛГБТ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий