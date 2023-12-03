Концерт Гуфа в Москве под угрозой отмены

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отменил свои новогодние корпоративы, а также взял паузу в карьере минимум до апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что выступление исполнителя в Москве, запланированное на 14 декабря, тоже может не состояться. Команда музыканта взволнованна, так как за отмену выступления предполагается «серьезная неустойка».

Mash предполагает, что Долматов будет находиться в клинике для лечения от наркотической зависимости. По словам близких рэпера, сейчас он находится в стрессе, поэтому решил отменить свои выступления.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривал с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Позднее Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.

1 декабря Долматов опубликовал видео, в котором обвинил нового возлюбленного его бывшей жены в избиении. В ролике Долматов показывает, что у него разбита губа, а также раны на локте. Гуф также предполагает, что у него может быть сломана челюсть.

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